Im Frühjahr 2017 hat Frau Gudrun F. (58) bei der OÖ. Patientenvertretung die Prüfung der fatalen Folgen ihrer Hüft-OP am KH Grieskirchen (16.6.2015) beantragt. In so einem Fall begutachtet ein Vertrauensarzt dieser Stelle die Unterlagen, ohne dass die Beschwerdeführerin selbst untersucht wird. Ergebnis laut Wall: Der Operateur habe keine Fehler gemacht, und über die Möglichkeit einerPfannenlockerung seidie Patientin vorab aufgeklärt worden. F. wäre demzufolge ganz leer ausgegangen.