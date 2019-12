Termine in Landeck, Imst und Hall geplant

Nach Innsbruck, Schwaz und Reutte sind für das kommende Jahr weitere Stationen geplant. Unter anderem sind Termine in Imst, Landeck und an der UMIT in Hall angesetzt. Dort wurde mit Harald Stummer vom Institut für Management und Ökonomie im Gesundheitswesen ein weiterer Unterstützer gefunden. Dieser sieht in der Initiative auch ein probates Mittel für Gesundheitsförderung in Betrieben und einen Anreiz für das Gesundheitswesen. „Versicherungen und Unternehmen investieren heute schon viel in die Gesundheitsvorsorge. Da passt das Thema Tanz auch sehr gut dazu“, sagt Stummer.