Porträt am Rathaus

Dieser scheinbar so traumhafte Drei-Königs-Tag vor 100 Jahren wurde nämlich zum Todestag des Mannes, der von Beginn an durch unermüdliches und innovatives Wirken und Schaffen die Gamsstadt zu dem machte, was sie heute ist und wie sich präsentiert. Dieses große Vermächtnis lebt seither in der Familie Reisch über die Generationen hinweg bis heute fort.