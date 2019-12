Intensivtherapie

Der Bub befindet sich nun in der sechsmonatigen Intensivtherapie-Phase, danach folgt eine zwölfmonatige Erhaltungstherapie. Erik, der zuvor mit großer Freude die Karlhofschule in Linz besucht hatte, muss in dieser Zeit entweder stationär im Spital oder zu Hause gepflegt werden. Seine Mama bleibt nun ständig an seiner Seite, konnte daher seit September ihr kleines Pilates-Studio nicht mehr betreiben. „Als selbstständige Kleinunternehmerin besteht leider auch kein Anspruch auf eine monatliche finanzielle Familienhospiz-Karenz“, so Irmi.