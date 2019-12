Der Aufsichtsrat der Salzburg AG hat am Dienstag für das Jahr 2020 Investitionen in der Höhe von 166,4 Mio. Euro beschlossen. Dabei handelt es sich um den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Mit 83,3 Mio. Euro fließt die Hälfte der Mittel in den Ausbau und in die Erneuerung der Verteilernetze für Strom, Fernwärme, Erdgas und Wasser.