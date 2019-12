Landsmann an Innufer gelockt

Die Tat selbst könnte jedenfalls aus der Feder eines Hollywood-Regisseurs stammen! Nach einem Streit in der Wohnung soll der 27-Jährige seinen Freund zu einem Sex-Treffen mit einer mysteriösen Unbekannten an den Inn gelockt haben. „Ich wollte mit der Axt einen Ast abschneiden und ihm damit weh tun, wie er mir“, so der Angeklagte. Doch dann schlug er mit der Rückseite der Axt zu. Der Geschlagene kam noch einmal glimpflich davon, er erlitt nur Rissquetschwunden.