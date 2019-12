Nach eineinhalb Jahren Bauzeit erstrahlt nun die Volksschule Kettenbrücke, geführt vom Schulverein der Barmherzigen Schwestern Innsbruck, in neuem Glanz. Insgesamt investierte man 8,7 Millionen Euro in den Umbau, welchen das Innsbrucker Architekturstudio Lois plante. 2020 steht bereits die nächste Bauphase an.