Länderspiel vor 90.000 Zusehern

Der Fußball brachte den Jubilar freilich in die große, weite Welt. Über den GAK und die Wiener Austria führte seine Torwartkarriere ins österreichische Nationalteam (27 Spiele), in die deutsche Bundesliga (Hertha BSC Berlin, 1860 München) und in die USA (Philadelphia Spartans). Fraydl, der „Panther“, war damit einer der ersten steirischen Fußball-Legionäre. Schönste Erinnerung als Spieler? „Das erste Länderspiel im Wiener Prater gegen England mit Superstar Bobby Charlton. Wir haben vor 90.000 Zusehern 3:1 gewonnen. So etwas bleibt.“