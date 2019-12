„Wir finden es nicht ok, wenn Schüler sagen, sie gehen zum Klimastreik, doch dann fahren sie Klamotten kaufen“, kritisieren Schülerinnen der HBLA für künstlerische Gestaltung. Die (ernsthafte) Teilnahme an Freitagstreiks ist leider schwieriger geworden: „Einige Kolleginnen riskierten dafür Verhaltensnoten.“ Am Freitag, den 13. Dezember findet nun erstmals in der gesamten Schule ein Klimaaktionstag statt, der erste Schritt, um „Klimabündnis-Schule“ zu werden - ganz ohne Fehlstunden!