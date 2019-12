Auslöser des Energiehungers sind die neuen technischen Möglichkeiten für Unternehmen und Verbraucher. Mit 5G bauten sich Unternehmen eigene Mobilfunknetze auf. In intelligenten Fabriken vernetzen sich selbstfahrende Roboter mit Maschinen und tauschten Informationen aus. Das Mobilfunknetz werde so leistungsfähig, dass Filme in Echtzeit und praktisch ohne Download zur Verfügung stünden. Das erfordere den Aufbau von vielen kleinen und lokalen Rechenzentren, die vielfach als Zwischenstation zu den zentralen Einheiten fungierten.