Die Analyse der DNA-Spuren zeigt nun: Der Wolf, der Ende Oktober in Embach in der Gemeinde Lend vier Lämmer gerissen und ein Mutterschaf verletzt hatte, trieb auch in Dienten und Bischofshofen sein Unwesen. Drei Lämmer riss das Tier am 12. November in Bischofshofen. In Dienten fiel ein Muffelwidder - ein Wildtier - dem grauen Jäger zum Opfer.