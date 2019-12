Sonntagabend steigt er in Bremen in den Zug, um Montagfrüh in Linz zu sein. Donnerstagabend tritt er die gleiche Route wieder an, diesmal umgekehrt. „Freitag arbeite ich von zu Hause“, sagt Robert Wille, der an der Kepler-Uni das Institut für integrierte Schaltungen und das Labor für Secure und Correct-Systems leitet, aber auch am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen als Berater tätig ist.