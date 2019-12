Späte Kehrtwende im Fall Ziaulrahman Zaland: Jener Flüchtling, der in einem Kloster in Haindorf im Bezirk Krems verhaftet wurde, hätte in der Nacht auf Dienstag nach Afghanistan abgeschoben werden sollen, die „Krone“ berichtete. In letzter Sekunde wurde dann interveniert. Das Ergebnis: Der Flüchtling bleibt - zumindest vorerst! Laut Informationen der „Krone“ musste auch ein zweiter Flüchtling Montagnacht nicht mit an Bord.