Schamlos nutzen derzeit Betrüger die Hilfsbereitschaft umsichtiger Autofahrer aus. Jetzt sorgte ein mutmaßlicher Krimineller auf offener Straße in Kemeten für Aufsehen. Der Fremde hielt Pkw in einem Kreisverkehr an und „bettelte“ um Geld für Benzin, weil seine Bankomatkarte angeblich nicht funktionierte.