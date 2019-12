Es ist ein Brief, der zu Herzen geht, den Siegfried Tanczos, Geschäftsführer von Südburg, an Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens gerichtet hat. Gesammelt wird für einen Familienvater aus Dürnbach. Franz B. sitzt nach einem Waldunfall im Dezember des Vorjahres im Rollstuhl. Seine Frau Silke versucht, das Haus behindertengerecht umzubauen. Ein Lift muss in dem zweistöckigen Gebäude eingebaut werden. Das alles verschlingt viel Geld. Für den ehemaligen Arbeitgeber des 52-Jährigen Grund genug, der Familie unter die Arme zu greifen. Statt teurer Geschenke und unzähliger Weihnachtskarten an Kunden und Mitarbeiter wurde das Geld gesammelt und der Ehefrau übergeben. Stattliche 2000 Euro machte der Scheck aus. „Unter dem Motto ,Tue Gutes und rede darüber‘ hoffen wir, mit unserer Aktion auch andere anzuregen, der Familie zu helfen“, so Tanczos.