Knalleffekt in der Glücksspielszene: Der Novomatic-Konzern verkauft seine Anteile an den Casinos Austria an einen tschechischen Aktionär. In unserer Community wird dies heiß diskutiert, die interessantesten Rückmeldungen präsentieren wir Ihnen hier. Wie stehen Sie zu den neuen Eigentumsverhältnissen der Casinos? Wir freuen uns auf Ihre Wortspenden!