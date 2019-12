Mit einem „Adventsstreik“ an zwei Standorten in Nordrhein-Westfalen will die deutsche Gewerkschaft Verdi das Weihnachtsgeschäft des Online-Versandhändlers Amazon stören. Seit Mitternacht seien die Beschäftigten an den Standorten Rheinberg und Werne aufgerufen, bis einschließlich Samstag die Arbeit niederzulegen, teilte die Gewerkschaft mit. Amazon versicherte, die Pakete kämen dennoch pünktlich an.