Ibiza lässt Vertrauen in Bundespräsident wachsen

SORA-Geschäftsführer Günther Ogris wies darauf hin, dass die Einstellung zur Demokratie durch die politischen Großereignisse rund um das Ibiza-Video und die darauffolgende Regierungskrise beeinflusst waren. Das damit einhergehende Sinken des Vertrauens in das politische System sei durch einen Vertrauensanstieg in den Bundespräsidenten kompensiert worden: Im Vorjahr vertrauten dem Staatsoberhaupt 58 Prozent, 2019 sind es 67 Prozent.