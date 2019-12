Es wird der erste echte Probegalopp für ÖVP und Grüne: Bei der Nationalratssitzung am Mittwoch wird beschlossen, dass Lehrlinge in Zukunft nicht mehr abgeschoben werden sollen. Für Grünen-Vizeklubchefin Sigrid Maurer ist dies nicht der einzige Erfolg der Ökopartei, wie sie am Dienstag erklärte.