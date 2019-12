Am Wochenende kam es dann – wie berichtet – zum blutigen Ende in der kleinen Reihenhaussiedlung in Neudorf. Nach einem lautstarken Streit griff der Verdächtige zu einem Küchenmesser und stach aus rasender Eifersucht seiner Ex-Freundin immer wieder in den Bauch. „Wir sind alle völlig fertig. Es ist unfassbar“, so die Nachbarn über den 34. Frauenmord im heurigen Jahr.