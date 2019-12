Bei so manchen Endlos-Intervallen geht sich noch leicht eine Stange Zigaretten aus, bevor die nächste Bim kommt. Kaum ein Thema polarisiert so wie der blaue Dunst: Die einen können ohne ihre Tschick nicht mehr leben (und mit ihnen auch nur schwer), die anderen würden am liebsten Dampf ablassen, wenn sie im Öffi-Wartebereich in den Schwaden gegen das Ersticken ankämpfen müssen.