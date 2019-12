In Österreich werden zehn Spieltage stattfinden, davon eine Vorrunde an drei Spieltagen in Graz und eine Vorrunde und eine Hauptrunde an sieben Spieltagen in Wien. Unser Team muss in der Gruppe gegen Nordmazedonien, Tschechien und die Ukraine bestehen. Der Aufstieg in die Hauptrunde wird für unsere Cracks um Neo-Coach Ales Pajovic alles andere als leicht, aber die Chancen auf das Weiterkommen sind auf jeden Fall da.