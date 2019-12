Rund 6000 in Lauf-, Schwimm- oder Radfahrclubs aktive Frauen sowie Männer wurden zu ihren Trainingsgewohnheiten und ihrem Sexualleben befragt. Dabei stellten die Forscher bei Sportlern, die mehr als vier Stunden in der Woche Lauftraining in moderatem Tempo absolvierten, eine um 23 Prozent niedrigere Wahrscheinlichkeit einer Sexualstörung fest, bei den Sportlerinnen ist diese sogar um 30 Prozent geringer.