Wer das Wort Oper in den Mund nimmt, der kommt an Andrea Bocelli nicht vorbei. Der italienische Star-Bariton ist schon seit gut 25 Jahren eine Konstante am klassischen Musikhimmel und begeistert mit seinem einzigartigen Timbre und sehr viel Charisma die Massen. Im September 2020 kommt der 61-Jährige für ein exklusives Konzert ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion und wird dabei mit Orchester und großem Chor für Begeisterung sorgen. Im einzigartigen Programm kommen mehr als 150 Musiker, Tänzer und Sopranisten vor. Zusätzlich sorgt eine fulminante Multimediashow für Staunen im Publikum.