Die Ukraine weist nach Angaben der WHO das höchste Aufkommen von Tollwutfällen in Europa auf. Ziel des „Vier Pfoten“-Projekts ist es, die Streunerpopulation im Land zu verringern und Tollwutausbrüche langfristig zu verhindern – ohne dabei Tiere zu töten. Mit Aufklärungskampagnen wird außerdem das Bewusstsein für streunende Tiere in der Bevölkerung verbessert. Das Projekt umfasst unter anderem eine dreijährige Kooperation zur Kastration von Streunern in einer Klinik in der Stadt Zhytomyr sowie eine mobile Tierklinik. Das mobile Veterinärteam unterstützt Gemeinden effizient vor Ort.