Er ist wohl einer der brillantesten Köpfe, die dieses Land jemals hervorgebracht hat: Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, Mitbegründer der Quantenmechanik. Am 10. Dezember 1933 erhält er für die noch heute gültige, grundlegende Gleichung der Quantenmechanik - auch bekannt als Schrödingergleichung - in Stockholm den Nobelpreis für Physik verliehen. Vereinfacht dargestellt beschreibt die Schrödingergleichung die Zustände im Inneren eines Atoms, also wo sich Elektronen und wo sich der Atomkern befinden.