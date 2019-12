Wie würde es Maria und Josef mit ihrem Kind als Hilfe suchende Einwanderer heute in den USA ergehen? Diese Frage stellte sich die evangelisch-methodistische Gemeinde in der kalifornischen Stadt Claremont und ließ die „bekannteste Migrantenfamilie der Welt“ vor der Claremont United Methodist Church in getrennten Käfigen aufstellen. Zwar wolle man kein politisches Statement damit abgeben, sondern lediglich an die christlichen Werte erinnern, hieß es - doch die Kritik an der restriktiven Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump ist eindeutig.