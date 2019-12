Michael Max wurde am 18. September 1970 in Gmunden geboren und 1996 zum Priester geweiht; es folgten Jahre als Seelsorger in Tirol und in Salzburg. Nach Studien in Rom und Paris promovierte Max 2006 zum Doktor der Liturgiewissenschaft. Außerdem war er Stadtpfarrer von Neumarkt am Wallersee später Dechant von Köstendorf. Ab 2016 war er Rektor des Salzburger Bildungshauses St. Virgil.