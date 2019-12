Fünf Jahre nach der Veröffentlichung für den PC (via Steam) kehren die Aliens im Frühjahr 2020 auf PS4, Xbox One und Switch zurück, um unsere Gehirne zu fressen. Aufgabe im Twinstick-Arcade-Shooter „It came from space and ate our brains“ ist es, genau dies zu verhindern - am besten gemeinsam im Koop-Modus mit bis zu vier Mitspielern auf der Couch. Wie das aussieht, zeigt ein neuer Gameplay-Trailer des niederländischen Entwicklers Triangle Studios.