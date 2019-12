„Wir haben so ein Glück, oder?“

„Das ist so süß“, findet - wie Tausende andere Twitter-User - auch „NeruNeru“: „Fällt die Reaktion jeden Morgen so herzig aus?“ Paul Addison antwortet: „Ja! Wir haben so ein Glück, oder?“ Es sei jeden Tag „einfach umwerfend. Es erfüllt mein Herz mit Freude und so etwas ist unbezahlbar“, so der stolze Vater. Jeden Tag reagiert Gigi, „als wäre es eine völlig neue Erfahrung“, lässt er wissen.