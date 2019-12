Ein erst fünfjähriger Bub hat am Sonntag in Alaska nur in Socken und mit dünner Bekleidung ein 18 Monate altes Baby durch die eisige Kälte getragen. Die beiden waren in dem Ort Venetie alleine gelassen worden. Als in ihrem Haus der Strom ausfiel, bekam es der Fünfjährige mit der Angst zu tun und ging bei minus 35 Grad Celsius zu den Nachbarn.