In der Tiroler Landeshauptstadt haben sich am frühen Montagabend und Dienstagfrüh zwei leichte Erdbeben ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete, erreichten die Erdstöße am Montag eine Magnitude von 2 und am Dienstag von 1,7. Beide Beben wurden schwach wahrgenommen.