Vor der Wiener Oper prunkt bald ein neuer Club

Das Opening am Freitag, den 20. Dezember, ist für 23 Uhr angesetzt und unter reservation@o-vienna.com können bereits Tische reserviert werden. Genauere Einzelheiten werden seitens der Macher des neuen Clubs noch nicht veröffentlicht. Der Mundpropaganda zufolge wurden auch Umbauarbeiten vorgenommen, um die Location aufzupeppen. Es bleibt daher spannend, was die Partypeople der City hier erwartet. Aber eines ist klar: Der neue Hotspot wird sicherlich an den Erfolg des beliebten HORST anknüpfen.