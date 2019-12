In der tschechischen Stadt Ostrava hat ein Bewaffneter am Dienstag in einem Krankenhaus sechs Patienten erschossen. Der Schütze - ein vermutlich 42-jähriger Bautechniker - hatte in einem Warteraum der Universitätsklinik „aus nächster Nähe auf den Kopf oder Hals“ seiner Opfer gezielt und das Feuer eröffnet. Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem Täter, der sich kurz vor dem Zugriff der Beamten schließlich selbst richtete. Ministerpräsident Andrej Babis sprach von einer „großen Tragödie“.