Lithium-Ionen-Zellen der Zukunft

„Mithilfe dieser Förderung wollen wir zum europäischen Vorreiter in der Entwicklung und Massenfertigung von Silizium-dominierten Anoden werden“, erklärte Tojner am Montagnachmittag. Varta sei schon jetzt „der Innovationsführer im Lithium-Ionen-Bereich“ - daher sei man sehr stolz auf das Vertrauen der deutschen Regierung und den Zuschlag für das Förderpaket, so Tojner. Parallel zu den Werken in Baden-Württemberg und Bayern habe Varta einen großen Forschungsstandort in Graz und arbeite dort intensiv an Lithium-Ionen-Zellen der Zukunft.