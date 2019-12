Vermutlich wegen der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam am Montagabend in Hopfgarten in Tirol eine Pkw-Lenkerin (21) ins Rutschen und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Die Einheimische stürzte in die Kelchsauer Ache, doch sie blieb - wie durch ein Wunder - unverletzt.