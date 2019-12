Das Konzept für die Ausstellung ist mit dem Historiker Christian Klösch erarbeitet worden. „Auch Schüler des Stiftgymnasiums werden bei den Vorbereitungen für die Schau mitwirken“, sagt Bürgermeister Hermann Primus. Die militärische Befreiung von St. Paul erfolgte am 27. Dezember 1918. Primus: „Wir werden aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Gegenwart und Zukunft blicken.“