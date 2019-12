Trump übt regelmäßig scharfe Kritik an Amazon-Chef Jeff Bezos, dem auch die „Washington Post“ gehört, die kritisch über Trump berichtet. In dem auf den 22. November datierten Schreiben an das Gericht listet Amazon eine ganze Reihe von negativen Äußerungen und Beschimpfungen Trumps gegen Bezos, Amazon und die „Washington Post“ auf.