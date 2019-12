Der in der Vorwoche abberufene Casinos-Austria-Finanzvorstand Peter Sidlo findet die Entscheidung des Aufsichtsrats „nicht rechtmäßig“ und pocht auf seine Ansprüche. In einem Brief an das Gremium lässt der ehemalige FPÖ-Bezirksrat offenbar durchblicken, dass er gerne eine Entschädigung hätte.