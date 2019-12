Die 54-Jährige hatte in den letzten Jahren immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nachdem sie beruflich eher selten bis gar nicht eingespannt war und lange Zeit kostenlos in dem Hotel eines Freundes wohnen konnte, wollte sie in diesem Jahr eigentlich endlich richtig durchstarten. Doch meist machte sich die Ex von Dieter Bohlen selbst einen Strich durch die Rechnung, indem sie das eine oder andere lukrative Jobangebot selbst zum Platzen brachte.