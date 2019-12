Wie ein Forscherteam um Doug Hemingway von der Carnegie Institution in Washington im Fachblatt „Nature Astronomy“ berichtet, sind die seltsame „Tigerstreifen“, aus denen zahlreiche Geysire hervorschießen, deshalb am Südpol entstanden, weil dort die Schwerkraft des Saturn am stärksten wirkt. Durch die stark wechselnde Gravitation (weil Enceladus auf einer elliptischen Bahn um den Saturn kreist; Anm.) und das ständige Auftauen und Gefrieren des Wassers ist sei der Eispanzer dort am dünnsten, so die Wissenschaftler.