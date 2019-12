Die Einheimische (46) war mit ihrem Pkw am Montag gegen 12.40 Uhr auf der Ehrenfellner Straße Richtung B 139 unterwegs, als sie am Gehsteig ein Mädchen (9) in die gleiche Richtung laufen sah. Auf Höhe der Volksschule sprang die Neunjährige aus Leonding plötzlich nach links auf den Schutzweg.