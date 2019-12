Längst hat Haaland (19) in Norwegen den Status eines Popstars. Tjøtta: „Und die Begeisterung wächst mit jedem Spiel und jedem Tor von ihm.“ VG, die größte Zeitung des Landes, zeigt für ihre Pluskunden alle österreichischen Bundesliga-Spiele von Haaland per Livestream. Als Erling jüngst beim norwegischen Sender TV2 berichtete, dass er die Champions-League-Hymne am Handy als Alarmton eingestellt habe und täglich von ihr geweckt werde, explodierte der Download der Hymne.