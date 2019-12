In der Auseinandersetzung ging es um Johnsons Pläne für das britische Gesundheitssystem NHS. Der Journalist Joe Pike wollte dem Premier das Foto eines Vierjährigen mit einer Sauerstoff-Atemmaske zeigen, der in einem Krankenhaus auf dem Boden des Warteraums schläft. Der Bub, bei dem später eine Mandelentzündung und Durchfall diagnostiziert wurden, soll sieben Stunden in dem Warteraum verbracht haben.