Der Ukraine-Gipfel in Paris hat die Hoffnungen auf einen Frieden in der Ostukraine wieder ein bisschen größer werden lassen. Denn die skeptischen Erwartungen an das Treffen, an dem neben der Ukraine und Russland auch Deutschland und Gastgeber Frankreich teilnahmen, wurden doch übertroffen: Konkret vereinbart wurde laut Abschlusserklärung ein Truppenrückzug aus drei umstrittenen Gebieten der Ostukraine bis Ende März. Noch vor Jahresende soll demnach eine Waffenruhe umgesetzt werden. Bis März 2020 soll es zusätzliche politische Fortschritte zur Deeskalation der Lage geben. Auch ein weiterer Gefangenenaustausch soll folgen.