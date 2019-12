Wie der Name andeutet, mobilisiert der Achtzylinder 620 PS und 620 Newtonmeter, was eine Sprintzeit aus dem Stand auf 100 km/h in 2,9 Sekunden, auf 200 km/h in 8,1 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 322 km/h erlaubt. McLaren verspricht besonders schnelle Rundenzeiten auch dank des hohen Abtriebs, der mit 185 Kilogramm bei 250 km/h angegeben wird.