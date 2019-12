Narkose-Überdosierung führte zum Hirntod

David atmete Erbrochenes ein. In den ersten Minuten dürften die Ärzte dies nicht bemerkt haben. Alarm folgte: Leitende Oberärzte eilten teils von zu Hause ins Spital. 40 Minuten lang hatte das Kindergehirn zu wenig Sauerstoff. Letztlich konnte David wiederbelebt werden – jedoch zu spät. Der Bub kam in künstlichem Tiefschlaf auf die Intensiv, elf Tage lang wurde das Kind durch Maschinen am Leben gehalten. Bis die Mediziner am 27. April sie abstellten. Todesursache laut Gerichtsmedizin: Hirntod.