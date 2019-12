Eine 22-jährige Welserin fuhr am Montag um 5 Uhr mit ihrem Pkw in der Industriezeile in Hörsching in Richtung Linz. Dabei übersah sie in der Ortschaft Lindenlach eine Kurve und landete mit ihrem Wagen in einem Feld. In weiterer Folge verständigte die Frau ihre Freunde, einen 26-Jährigen aus Redlham und einen 46-jährigen aus Traun, die beide mit ihrem Fahrzeug zur Unfallstelle kamen. Dort wollten sie das Auto der 22-Jährigen aus dem Feld ziehen.