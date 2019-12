„Mein Leben ist nicht so verlaufen, wie sie denken“: Der erste Trailer zu „Wonder Woman 1984“ ist da, und mit ihm gewohnt spektakuläre Comic-Action - diesmal in den Wirren des Kalten Krieges in den knallbunten 1980er-Jahren. In der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des DC-Blockbusters schwingt Gal Gadot ab Juni 2020 erneut als Wonder Woman ihr „Lasso der Wahrheit“ auf der großen Leinwand. Die Superheldin und Team-Kollegin von Batman, Superman & Co. sieht sich diesmal mit gleich zwei neuen Gegnern konfrontiert.