Der am Montag abberufene Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien, Gemeinderat Karl Baron, hat direkt nach seiner Demontage zum Rundumschlag gegen die eigene Partei ausgeholt. In der Vorstandssitzung zuvor sei ihm noch einstimmig das Vertrauen ausgesprochen worden, gab der 57-Jährige zu bedenken: „Aber das ist ein komplett anderes Gremium. Was da jetzt war, war Hardcore, da war die Parteispitze und die sieht die Sache anders.“ Sein Rathaus-Mandat möchte er „fürs Erste auf jeden Fall“ behalten. Würde er zurücktreten, könnte Strache wieder in den Gemeinderat einziehen.